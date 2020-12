Sooäär: referendumi maha hääletamine oleks jaanalinnu kombel pea liiva alla peitmine

«Ma tean, et paljudel teist on seda raske mõista. Tegin selle otsuse enda südamega, raske südamega, aga ainult seetõttu, et ma usun lahenduste otsimisse, mitte pelgalt meelsuse demonstratsiooni, mis ei vii lahenduseni. Siin on teile minu põhjendus,» kirjutab Sooäär sotsiaalmeedias.

Eestis on Sooääre sõnul palju erinevaid peremudeleid. «Meil on vabaabielus elavad paarid, kooselus elavad samasoolised ja erisoolised paarid, üksikemad lastega, kärgpered jne. Neid peremudeleid on palju. See on Eesti reaalsus. Nad on kõik eesti pered, nad kõik vajavad ja väärivad kaitset. Minu ettepanek on, et kõik Eesti pered oleksid perekonnaseaduse kaitsva tiiva all. Kõigil Eesti peredel peab olema turvatunne ja õiguskindlus,» leiab ta.

Sooäär märgib, et referendum on kõigest mäng ja petukaup, mille on käima pannud üks erakond, kellele see kasulik on. «See lõhestab Eestit ja teeb paljudele peredele haiget. Me ei tohi sellel lasta juhtuda. Aga miks on kõik lasknud ennast EKRE mängu tõmmata ja seda edasi mängivad? Miks ei paku ka opositsioon välja lahendust ainult välja hääletamise asemel?» tõstatab rahvasaadik küsimuse.

Ta lisab, et kui riigikogus ei ole see teema laual, siis pole riigikogul põhjust ka sellega tegeleda.

«Minu siiras ettepanek on, et riigikogus tuleb leida lahendus. Riigikogu peab võtma vastutuse! Seetõttu tuleb seda eelnõu ka menetleda ja leida erakondade ülene lahendus. Menetlus sunnib riigikogu lahendust otsima. Eelnõu välja hääletamine, ilma lahendust pakkumata on pea jaanalinnu kombel liiva alla panemine, justkui probleemi polekski. Probleem ju jääb ja EKRE annaks selle eelnõu uuesti ja uuesti sisse, et rahvast jätkuvalt hirmutada ja ühiskonda lõhestada. Sellele perede turvatundega mängimisele tuleb lõpp teha,» leiab Sooäär.

Üks lahenduse võimalus on Sooääre arvates sõnastada uus küsimus. «Kui panna referendumile rahvast ühendav küsimus, siis avaks see tee leppimiseks, mõistmiseks, armastuseks. Ükskõik, milline tulemus tuleb, JAH või EI siis tänase küsimusega on rahvas lõhki ja paljud pered saavad haiget. Me ei tohi riigimeestena sellel juhtuda lasta.»

«Aga võimalikke lahendusi on veel mitmeid. On võimalus esitada ka eelnõu, mis pakub kõikidele peredele turvatunnet ja õiguskindlust, mida täna pole. On aeg avada südameid ja neid võimalusi otsima hakata. Kõigi poliitiliste jõudude vahel. Just seetõttu hääletasin täna nii,» põhjendab ta.

«Minu poolt välja pakutava alternatiivse küsimuse põhimõte on: KAS TE OLETE NÕUS, ET KÕIK EESTI PERED PEAKSID OLEMA PEREKONNASEADUSE KAITSE ALL LISAKS ABIELULE, MIS ON MEHE JA NAISE VAHELINE LIIT.»

Täpse juriidilise sõnastuse peavad rahvasaadiku arvates esitama põhiseaduse eksperdid ja juristid.

«Kui lahendust leida pole võimalik ja muudatusettepaneku põhimõttele toetust leida ning eelnõu läheks esialgsel kujul lõpphääletusele, siis võite kindlad olla, et teen kõik selleks, et see parlamendis toetust ei saa. Praeguse sõnastusega on see referendumi teema läbi!» teatas Sooäär. «Tänane hääletus ei olnud lõpphääletus! Töö lahenduse nimel alles abgab!