Opositsioon on teid süüdistanud, et samal ajal, kui koroonaviiruse levik on kõrgpunktis, tegeleb koalitsioon mitte nii põletavate asjadega, nagu abielureferendum. Kas olete sellega nõus?

See on opositsiooni klassika segamine, loomulikult on kõik erinevad teemad valitsuse ja koalitsiooni jaoks võrdselt tähtsad. Ma ei ole nõus, et abielureferendum on igapäevaselt teema number üks.