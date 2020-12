Video ⟩ Katri Raik: isegi homosid vihkavad venelased ei pea referendumit praegu kõige tähtsamaks

Raigi hinnangul ei ole abielureferendumit kellelegi vaja ning seda eriti veel ajal, kus Eesti on silmitsi märksa keerulisemate probleemidega. «Tegeleda küsimusega, kes kellega magab, sellel ajal, kui Ida-Virumaal, kust mina olen valitud, on inimesed mures oma toimetuleku pärast, mures oma toidulaua pärast, kus peaks avama supiköögi, toetama kohalikku toidupanka, on täiesti vastutustundetu,» põrutas Raik.