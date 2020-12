Narva tagandatud linnapea teeb võimuvõitluses järgmise käigu

«Tegelikult see viib tagasi selleni, et mitte miski ei muutu. Värvitakse senine fraktsioon Kodulinn Narva lihtsalt rohelise värviga üle,» selgitas fraktsiooni Meie Narva juht ja riigikogu sotsiaaldemokraatide ridadesse kuuluv Katri Raik Narva võimupöörde tagamaid. Ta toonitas, et Jevgrafov ja Janovitš ei ole praegu veel Keskerakonnas.

Keskerakonna Narva piirkonna juht, eurosaadik Yana Toom ütleb, et Jevgrafov ja Janovitš pole ainsad, kes on erakonnaga liitumas. «Narvas on Jevgrafovi toetuseks kogutud 3000 allkirja. Ta on olnud väga aktiivne - ehitanud mänguväljakuid,» põhjendas Toom. «Linn on visuaalselt väga muutumas.»