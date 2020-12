Erikomisjon arutab hariduse tugiteenuste kättesaadavust

Komisjoni juht Jürgen Ligi ütles, et probleem pole siin pelgalt rahas, vaid ennekõike spetsialistide olemasolus. «Loodame saada hinnangut muuhulgas sellele, kas viimaste aastate organisatsioonilised muutused on viinud defitsiitse ressursi jaotust olukorda optimaalsele lähemale,» ütles Ligi.

Riigikontrolli audit näitas, et haridus- ja teadusministeerium on astunud viimastel aastatel olulisi samme, et parandada eripedagoogide, sotsiaalpedagoogide, logopeedide ja psühholoogide teenuse kättesaadavust koolides, kuid suurele osale probleemidest pole samamoodi jätkates lahendust siiski loota. Tugispetsialistidest on puudus nii maakohtades kui ka suuremates linnades. Ühtekokku on puudu vähemasti 1000 täiskoha jagu spetsialiste.