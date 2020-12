Ratas: olen teisipäeval valmis riigikogu ette tulema

«Covid-19 viirushaiguse levik on jätkuvalt kriitiline. Juba mitu nädalat elame teadmisega, et nakatuda võib kõikjal. See mõjutab nii meie kõigi argielu kui ka ühiskonda ja majandust. Alates kevadest on valitsusel olnud väga hea koostöö riigikoguga kriisi lahendamisel,» märkis ta oma sotsiaalmeediapostituses.