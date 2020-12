VIDEO JA BLOGI ⟩ Ratas: turvalised jõulud võivad olla paljudele elu ja surma küsimus

Ratas lisas, et on kriitiliselt oluline järgida kõiki kehtivaid reegleid ja ohutusmeetmeid ning teha ise kõik, mis võimalik, et viirust eemale hoidma. «Peame eriliselt kaitsma vanemaid ja riskirühmadesse kuuluvaid inimesi,» sõnas Ratas.