Riigikogus oli olulise riikliku küsimusena luubi alla rohepööre

Ta rõhutas, et rohelepe jääb Euroopa Komisjoni pikaajaliseks prioriteediks ka vaatamata kriisile, sest vajadus Euroopa majandus puhtamaks ja konkurentsivõimelisemaks muuta ei ole kuhugi kadunud. «Kuna oleme olukorras, kus majandust peabki elavdama ja seda saab teha lisainvesteeringute abil, on olukord kujunenud väga soodsaks rohepöörde jaoks,» ütles Simson, lisades, et uuringute järgi loob taastuvenergia rohkem töökohti ja lisandväärtusi kui sama raha panemine nendesse ahelatesse, mis saavad alguse fossiilsetest kütustest.

Energiavoliniku sõnul on Euroopa Komisjoni selge soovitus liikmesriikidele, et nii liidu pikaajalisest eelarvest kui ka uuest taastusrahastust läheks 30% kliimaeesmärkidega seotud investeeringuteks.

Ta märkis, et Eesti kontekstis on kindlasti kõige ebakindlamasse situatsiooni jäänud Ida-Virumaa, mis sõltub suurel määral põlevkivisektorist. Simsoni sõnul aitaks piirkonna hääbumist vältida uus õiglase ülemineku fond, mis pakub tuge fossiilsete kütuste kaevandamisest või suurte CO2 emissioonidega tööstusharudest sõltuvatele regioonidele.

Simson kinnitas, et Eesti osa 17,5 miljardi euro suurusest üldsummast on 340 miljonit eurot, millele lisanduvad vahendid tehniliseks abiks. Seejuures rõhutas ta, et Eesti osaks saav toetus inimese kohta on Euroopa suurim. «Neid vahendeid saab Ida-Virumaal kasutada, eelistatavalt näiteks tööealiste inimeste ümber- ja täiendõppeks, et nad leiaksid rakendust mõnes teises valdkonnas, mille ökoloogiline jalajälg on väiksem. Seda raha saab kasutada ja peab kasutama ka uute töökohtade loomiseks,» rääkis ta.

Viimaste arengusuundadena Euroopa energeetikas tõi Simson välja Euroopa Liidu 2030. aasta kõrgemaid emissioonide kärpe-eesmärke ning energiasüsteemide lõimimise, vesiniku-, uuendatud metaani-, avamere taastuvenergia ja renoveerimislaine strateegiat. «Meie jaoks, Eestile ja Läänemere riikidel laiemalt on selgelt tuuleenergia potentsiaal, mis annab suure eelise puhta vesiniku odavaks tootmiseks,» ütles ta ning lisas, et vesinik on ka hea võimalus taastuvenergia või elektri salvestamiseks.

Et inimeste heaolu Ida-Virumaal säiliks

Hardi Murula tutvustas rohepöörde võimalusi Ida-Virumaal.

Tema sõnul on viimastel aastatel märkimisväärselt vähenenud Ida-Viru maakonna rahvaarv ning langenud suhteline heaolu ja suhteline SKP elaniku kohta. «Meile on väga olulised meie inimesed, et nende heaolu säiliks, et nad leiaksid motivatsiooni meie maakonda edasi jääda ja aitaksid kaasa üleminekule,» rääkis Murula.

Ta märkis, et põlevkivisektori roll maakonna majanduses absoluutse tööhõive poolest ei pruugi olla kõige suurem, kuid paraku on põlevkivisektoris on kõige paremini makstud töökohad ja kõige suurem lisandväärtus. «Kui võtame selle ühe sektori mängust välja, siis kannatavad ka kõik teised,» ütles Murula. «Loodame, et üleminekul meie osatähtsus Eesti rahvuslikus rikkuses pigem suureneb, meie palgad suurenevad ja meie omavalitsustel on piisavalt eelarvet, et neid väljakutseid vastu võtta, vastasel korral oleks tegemist ju selge altminekuga.»

Murula rõhutas, et üleminek peab olema pikaajalisem ja toimuma konkreetselt kokkulepitud kava alusel. Samuti märkis ta, et pole võimalik üleöö olemasolevat kinni panna ning asendust leida. Tema sõnul tuleks tänase sektori kõrvale üles ehitada uus alternatiiv ja ettevõtlus, mille järel lähtuvalt regulatsioonidest ja ka majanduskeskkonna muutustest põlevkivisektori osakaal maakonna majanduses väheneks.