Riigikogus valmistutakse laupkokkupõrkeks

Riigikogu istung. Pilt on illustreeriv.

Abielureferendumi seaduseelnõu esimene tõehetk saabub 14. detsembril, kui riigikogus toimub selle esimene lugemine. Valitsuserakonnad saavad ikka veel loota häälteenamusele, kui viis koalitsiooni erakondade liiget on öelnud, et nad ei toeta referendumi korraldamist. Kuigi päris kindlad ei ole selles ei koalitsioon ega opositsioon, valmistuvad mõlemad pooled põhjalikult referendumieelnõu teiseks lugemiseks, mille käigus on võimalik riigikogu töö peatada väga pikaks ajaks.