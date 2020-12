«Räägime asjast»: Kalev Kallo kohtuotsus tuli kellelegi väga sobival ajal

Nimelt peab süüdi mõistetud Kallo riigikogust lahkuma, tema asendusliige on aga Imre Sooäär, kellest arvatakse, et ta hääletab abielureferendumi läbiviimise vastu.

«Halb uudis tuli veel juurde: Kalev Kallo jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi. Kuna kriminaalkaristusega inimene ei saa riigikogu liige olla, siis ta lahkub. Tema asemele tuleb Imre Sooäär. Me keegi ei kujuta ette et temast saaks suur eestvõitleja abielureferendumile,» ütles Martin Helme.

«Parim, mida ta võib teha, on mitte hääletada,» lisas Mart Helme.

«Alustame sellest, et koalitsioonisaadikud täidavad koalitsioonilepingut. Eriti sellist koalitsioonilepingu punkti, mis on eksistentsiaalse tähtsusega koalitsiooni ühe osapoole jaoks, ehk siis kogu koalitsiooni püsimise jaoks. Me ei lepi võimalusega, et abielureferendumit ei tule. Ükskõik kuidas, me teeme ta ära. See lihtsalt peab selle koalitsiooni ajal ära tehtama,» lausus Martin Helme.

«Väga huvitav kokkusattumus - Kalev Kallo on olnud kohtu all iidamast-aadamast. Ja kogu aeg rippus see kirvekene tal pea kohal, et kas ta jääb lõplikult süüdi või mitte. Ja just nüüd, kui järgmisel nädalal on riigikogu suures saalis kriitiline hääletus, tuli see kohtuotsus ära. Meil on ju täiesti sõltumatu kohtusüsteem,» rääkis Martin Helme.

«Juhuseid ei ole, juhuseid ei ole,» lisas Mart Helme.

«Aga me surume selle asja läbi. Nui neljaks, tükid taga, aga me surume selle läbi,» lubas Martin Helme.

«Need isamaalased, kes seal teatavad, et nad (abielureferendumit) ei toeta, võiksid aru saada ühest väga lihtsast asjast. Nad mängivad praegu oma erakonna lõpu peale. See erakond ei jää püsima, kui nad praegu alt ära hüppavad. Sest sellisel juhul on ülisuur tõenäosus, et see koalitsioon ei jää püsima. Kui nad arvavad, et nad jooksevad üle Reformierakonna poolt tehtavasse koalitsiooni ja õitsevad edasi. No ei,» ütles Mart Helme.