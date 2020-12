Keskerakonna volikogu avaldus: seisame tasuta vaktsineerimise võimaldamise eest

«Koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis on kriitiliselt kõrge ning tervishoiusüsteemi ähvardab ülekoormus. Meie eesmärk on peatada viiruse leviku kasv ning viia nakatunute arv langustrendi tagades samal ajal ühiskonna maksimaalne toimimine. Selleks peavad pingutama valitsus ja riigiasutused, kohalikud omavalitsused, erasektor ning kõik Eestimaa elanikud. COVID-19 viirushaiguse pidurdamisel kasutame tõendus- ja teaduspõhiseid meetmeid – riik on otsuste langetamisel arvestanud ekspertide, teadlaste ja teadusnõukoja prognooside ning ettepanekutega,» seisab tsentristide avalduses.

Teadlaste kaasamine ja teaduspõhine arutelu peab olema riigi juhtimise vundament. Ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia kestab algselt loodetust kauem ning selle tagajärjed on rasked ja pikaajalised. Taastumist toetaval eelarvepoliitikal on seejuures erakordselt suur roll. Peame väga oluliseks, et 2021. aasta riigieelarve eelnõu näeb ette lisaraha tervishoiule ning teadusrahastuse kasvu ühe protsendini sisemajanduse koguproduktist. Teadusrahastuse kasv ühe protsendini on oluline verstapost, milleni jõudmisega kinnitame, et teadmised ja nutikad lahendused on Eestis au sees. See on nii kriisidega toime tulemise, tootlikkuse ja elatustaseme kasvu kui hea hariduse ja kultuurielu tagamise alus.

Tervishoid on läbinisti teadus- ja tõenduspõhine ning Keskerakond peab oluliseks tervisesüsteemi jätkusuutlikku rahastamist. Valitsus on teinud sel aastal mitu vajalikku otsust, et suunata tervishoidu lisaraha. Kevadise ja sügisese COVID-19 kriisi ajal on haigekassale eraldatud kokku üle 100 miljoni euro erakorraliste kulude, sh tervishoiutöötajate lisatasude kompenseerimiseks. Sellele lisanduvad veel kümned miljonid eurod inimeste testimiseks ja vajalike isikukaitsevahendite soetamiseks. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati eraldada haigekassale järgmiseks aastaks 143 miljonit eurot ning aastateks 2021-2024 kokku 540 miljonit eurot, et katta sotsiaalmaksu laekumise langusest tingitud puudujääk.

COVID-19 kriis on paraku ka majandust kõvasti kahjustanud, mistõttu toetas valitsus 2020. aasta lisaeelarvega laialdaselt kogu ettevõtlussektorit. Näiteks töötasu hüvitamise meede aitas enam kui 250 miljoni euroga 17 000 ettevõtjat ning 137 000 töötajat. Kohalikele omavalitsustele eraldati kokku 130 miljonit eurot. Põhimõttelisi otsuseid oleme teinud ka töö kaotanud inimeste toetamiseks, tõstes töötutoetust ja töötuskindlustushüvitist. Samuti tõusevad 1. aprillil taas erakorraliselt pensionid. Ühtlasi kinnitas valitsus aastateks 2021-2023 uue tööhõiveprogrammi, mis leevendab COVID-19 levikuga seotud negatiivseid tööturumõjusid ning võimaldab Eesti Töötukassal jätkata paindlikult tööturuteenuste ja -toetuste pakkumist.

Kahetsusväärselt levib koroonaviiruse teemal sotsiaalmeedias palju eksitavat infot ja vandenõuteooriaid, mis panevad inimesi enda ja teiste tervisega asjatult riskima ning takistavad sellega tavaelu juurde naasmist. Kutsume üles inimesi jälgima riigi ametlikke infokanaleid ja jagama ainult seda informatsiooni, mis on nende allikate poolt kinnitatud.

Riigiasutused ja tervishoiusüsteem teevad ettevalmistusi, et oleksime valmis alustama COVID-19 vaktsineerimisega uue aasta alguses. Keskerakond seisab tasuta vaktsineerimise võimaldamise eest kõigile Eesti elanikele, alustades eesliinitöötajate ja COVID-19 riskirühmadega. Praegu tuleb meil aga vähendada oma kontaktide arvu ning veeta jõulud ja aastavahetus lähemas pereringis. Jätame ära suured peod, kasutame võimalusel kaugtööd ning rahvarohketes kohtades hoiame distantsi ja kanname maski. Nii anname igaüks olulise panuse koroonaviiruse leviku tõkestamisse.»