Solman soovitab teda koondada ihkaval Kaja Kallasel riigikogu kallale asuda

Kaja Kallas seadis reedeses Vikerraadio « Reporteritunnis » kahtluse alla rahvastikuminsitri vajalikkuse. «Tuleb väga selgelt teha kokkuhoiukava ka riigil. Meie üks ettepanekuid on kaotada ära rahvastikuministri koht, mis on absoluutselt ebavajalik, aga võtab väga palju raha. Milleks seda ministrit koos oma nõunikega ülal pidada, mille funktsioonist keegi ei saa aru?» küsis Kallas.

Rahvastikuminister Solman aga ütleb vastuseks, et sellised avaldused näitavad Kallase võhiklikkust. «Mind kurvastab, et Eesti suurima opositsioonierakonna juht ei saa aru, milleks on Eesti Vabariigil valitsus ja ministrid. Tal oleks olnud võimalus valitsusliikmena, isegi peaministrina, sellest paremini aru saada, aga ta on jätnud selle võimaluse seni kasutamata. Kaja Kallase küsimusest jääb mulje, et ta ei saa aru Eesti Vabariigi valitsuse funktsioonist, mis on juba päris kummastav tõdemus.»