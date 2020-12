Rahanduskomisjon lükkas katuserahade menetlemise uude nädalasse

Rahanduskomisjoni aseesimehe Maris Lauri sõnul on väga tore, et Reformierakonna fraktsiooni tehtud ettepanek koolipsühholoogide kutseaasta toetamise kohta sai koalitsioonierakondade toetuse. «Loodaks väga, et kui esmaspäeval tulevad jutuks nn katuserahad, et siis nendele leitaks parem rakendus ja otstarve kui praegu on pakutud,» ütles Lauri.