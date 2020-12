Maris Lauri tahab komisjonis avalikult katuserahade üle arutada

«Tavaliselt ei ole rahanduskomisjoni istungid avalikud, kuid leian, et seekord oleks see vajalik,» ütles Lauri Reformierakonna pressiesindaja teatel. «Seda seetõttu, et inimesed kuuleksid, miks ühed või teised kulutused tehakse. Julged esitada, julge ka avalikult kaitsta ja põhjendada.»

Tema sõnul said rahanduskomisjoni liikmed umbes 60 pöördumist, kus inimesed annavad teada, mida nad arvavad koalitsiooni niinimetatud katuserahadest. «Pahameel on suurim abordivastaste ja verise paruni toetamise pärast, kuid paljude arvates on ka kirikutele eraldatud raha liialt suur. Osutatakse, et tervise- ja majanduskriisi ajal ei aidata mitte neid, kes hädas, vaid hoopis omasid, oma poliitikat ja ühiskonda lõhestavaid liikumisi,» ütles Lauri.