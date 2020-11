Sester: ükski EKRE tegelinski ei tule ütlema, mida me oma erakonnas teeme või ei tee

Tänases Tre Raadio saates «Räägime asjast» arutasid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme ja aseesimees Mart Helme, et Isamaa riigikogu fraktsioonis pole abielu rahvahääletuse küsimuses üksmeelt. Üks Helmetest soovitas lausa Isamaa fraktsioonis muudatusi teha. Sven Sester ei nõustu nendega ja lisas, et Isamaas on erinevad arvamused lubatud.