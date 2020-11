Põhiseaduskomisjon saatis rahvahääletuse eelnõu suurde saali

Kuna riigikogu suures saalis on eelnõu esimene lugemine 14. detsembril ning muudatusettepanekuid on võimalik esitada kümne tööpäeva jooksul, tähendab see muudatusettepanekute laekumist hiljemalt 30. detsembriks.

Et riigikogu selle aasta viimane korraline istungitepäev on 17. detsembril ning uuel aastal kogunetakse istungeid pidama 11. jaanuarist, on põhiseaduskomisjoni asejuhi Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul keeruline, kui mitte võimatu rahvahääletuse toimumise aluseks olevat seaduse eelnõud riigikogus 18. jaanuariks vastu võtta. See tähendab aga, et 18. aprillil, nagu võimuliit on plaaninud, rahvahääletust korraldada ei saaks.