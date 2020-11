Komisjon võtab abielureferendumi ette täna

Esmaspäevasel istungil hääletas põhiseaduskomisjon häältega 5:4 eelnõu päevakorrast välja. Otsustavaks sai Siim Kiisleri (Isamaa) hääl, kes on ka varem öelnud, et ei toeta abielureferendumi korraldamist. Komisjoni uus juht Anti Poolamets ütles siis, et eelnõu arutamisel lähtutakse põhimõttest «mida kiiremini, seda parem».