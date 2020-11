Riigihalduse minister Anneli Ott andis ametivande

Peaminister Jüri Ratas on veendunud, et nii Ott kui ka Aab suudavad uues ametis kiiresti kohaneda. «Anneli Ott on pikalt töötanud kohalike omavalitsuste tasandil ning seisnud tasakaalustatud piirkondliku arengu eest riigikogus. Olen kindel, et valitsuses jätkab ta panustamist regionaalsesse edenemisse, et kõikjal Eestis oleks hea elada,» teatas Ratas pressiteate vahendusel.