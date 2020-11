Ratas: kaalusin ka erakonnavälist kandidaati

Rataselt uuriti ka, miks ta otsustas ta just Aabi kasuks. «Kõigepealt sellepärast, et Jaagul on suur kogemus: suur elukogemus ja suur kogemus erinevate ministriametitega. Olgu see siis sotsiaalminister või riigihalduse minister. Jaak Aab on olnud viimased 9 kuud Covid-19 teemades sees ja koroonaviirus puudutab otseselt haridus- ja teadusvaldkonda. Tal on ka vastav haridus ja ta on - tõsi küll aastaid tagasi - töötanud ka õpetajana. Minu meelest on tegu ääretult olulise ja ka raske valdkonnaga ja ma usaldan Jaak Aabi, et sa saab selle tööga hakkama,» vastas Ratas.

Jaak Aabist vabaks jäänud riigihalduse ministri kohale vangerdatud Anneli Oti kohta ütles Ratas järgmist: «Anneli Ott on inimene, kes on töötanud omavalitsustes. Ta on olnud Võru linnapea ja juhtinud Euroopa Liidu asjade komisjoni. Selle töö kõrvalt on ta kogu aeg tegelnud kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitikaga. Juba see, et ta on valitud Kagu-Eestist ja ta on Võru kandist pärit, on kindlasti väga olulised, märgilised ja positiivsed küljed. Arvan, et Anneli tuleb ka nendesse teemadesse, mis on seotud õiglase ülemineku ja riigireformi temaatikaga. See on see, mida Jaak Aab on viimased poolteist aastat vedanud. Olen kindel, et Anneli Ott saab hästi hakkama.»