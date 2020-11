Jaak Aab saab haridus- ja teadusministriks, Anneli Ott riigihalduse ministriks

«Jaak on töötanud õpetaja ja omavalitsusjuhina, kuulunud mitmesse riigikogu koosseisu ning panustanud ministrina kolmes valitsuses. Haridusvaldkond on Keskerakonna jaoks olnud alati väga oluline ning Jaak Aab on oma kogemuse ja asjatundlikkusega kindlasti vääriline kandidaat jätkama Mailis Repsi professionaalset tööd,» kirjutas Ratas.