«Olen kogu aeg välja öelnud, et seda referendumit ei ole sellisel kujul vaja. Arusaadav, kui tahetakse seadust või põhiseadust mingil põhjusel muuta. Aga praegu lihtsalt küsitakse midagi. Lihtsalt selleks, et kampaaniat teha ja selle tulemusena inimesi tülli ajada. Eesti elus on praegu palju olulisemaid küsimusi: meil on tervise- ja majanduskriis. Me peame tegelema nende teemadega, mitte siin pool aastat müttama ebaolulise küsimusega,» selgitas Kiisler.