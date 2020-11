Abielureferendumi eelnõu sai Toompeal tagasilöögi

«Selle referendumi eesmärk on lihtsalt Eesti inimesed tülli ajada. Parlament peab tegelema nende küsimustega, mis meie inimeste elu päriselt paremaks teevad. Ka minu meelest võiks abielu jääda mehe ja naise vaheliseks asjaks, aga selleks pole vaja mingit referendumit korraldada, see on praegu juba perekonnaseaduses niiviisi kirjas,» selgitas Kiisler oma otsust, lisades, et on korduvalt välja öelnud, et teeb kõik endast oleneva, et referendumit ei tuleks.