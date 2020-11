Abieluküsitluse eelnõu tabas Toompeal tagasilöök

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe, sotsiaaldemokraat Lauri Läänemetsa sõnul hääletas referendumi korraldamise vastu Isamaa esindaja Siim Kiisler.

Läänemetsa hinnangul vahetab võimuliit Kiisleri komisjonist välja ning eelnõu tuleb uuesti hääletusele.

«Vahetavad Kiisleri välja arvastavasti ja võtavad kellegi, kes hääletab poolt,» sõnas Läänemets ERRile.

Läänemets lisas Facebookis, et abieluküsitluse tulevik on nüüd Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi käes: «Ma loodan, et Kiislerit ei vahetata tegelikult välja. See oleks Isamaa poolt väga näotu. Praegu ei ole pall enam EKRE käes, vaid kogu protsess sõltub Seedrist ja Isamaast.»

Kiisler on Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed liige, kes on sarnaselt ühendusele toonitanud, et ei toeta rahvahääletuse korraldamist. «Isamaalasena ütlen referendumile ei,» teatas Kiisler sotsiaalmeedias. Kiisleri sõnul lõhestab populistlike rahvaküsitluste korraldamine Eestis ühiskonda, mitte ei suurenda selle sidusust.

Möödunud nädalal esitasid kolm koalitsioonierakonda riigikogu menetlusse eelnõu rahvahääletuse korraldamiseks muu riigieluküsimusena. Eesti Vabariigi täisealistelt kodanikelt tahetakse teada, kas abielu peab Eestis jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks. Rahvahääletust plaanitakse 18. aprillil 2021. Otsuse eelnõule on võimalus esitada muudatusettepanekuid. Opositsiooni plaan on eelnõu menetlemise takistamiseks esitada sellele palju muudatusettepanekuid, et arutelu venima jääks.