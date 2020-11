Karilaid: meedialiit eksib elementaarse põhitõe vastu

Jaanus Karilaid kirjutas sotsiaalmeedias vastuseks meedialiidu pöördumisele Jüri Ratasele , et meedia ülesanne on sõltumatult, piisava põhjalikkusega, ausalt ja erapooletult käsitleda ühiskondlikke protsesse. «Aga praegusel juhul on Eesti Meediaettevõtete Liit eksinud elementaarse põhitõe vastu,» leiab Karilaid.

«Kohe meedialiidu pöördumise esimeses lõikes on valitud pool ning asutud valitsust ja peaministrit ründama subjektiivsetest hinnangutest kantud emotsionaalsete argumentidega, millel pole tegelikkusega mingit seost. Selline teguviis on vihaõhutav ja lubamatu,» kirjutas tsentrist.

Tema sõnul on justiitsministril õigus küsida oma allasutuselt hinnangut ükskõik kelle tegevusele, kui see tekitab õiguslikke küsimusi. «Hämmastav, et meedialiit on laskunud oma poliitilises hoiaklikkuses palagani, sest justiitsministri küsimust prokuratuurile nii nõrganärviliselt seedida, näitab umbusku oma õigusriiki,» lausus Karilaid.