Peaminister edastas presidendile Mailis Repsi tagasiastumisavalduse

Peaminister tõdes, et Mailis Repsi lahkumine valitsusest on tema jaoks nii kolleegina, kui isiklikult suur löök. «Mul on väga kahju, et valitsusest peab lahkuma tõeliselt kompetentne, oma valitsemisala detailideni tundev, suure töövõime ja pühendumisega minister,» nentis ta. «Samas mõistan ja aktsepteerin ma Mailise valikut. Soovin talle südamest jõudu ja näen, et meie hea koostöö jätkub ka siis, kui Mailis Riigikogu liikmena tööle asub.»