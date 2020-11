Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul tegi Mailis Reps õige sammu, et võttis poliitilise vastutuse ja astus ametist tagasi. Kallase sõnul on Repsi tagasi astumine erakordne.

«See on erakordne selle valitsuse puhul. Üldiselt on kõik need skandaalid on kiputud ikkagi nii-öelda hoidma viimase hetkeni kinni, aga ma arvan, et Mailis Repsi tuleb kindlasti tunnustada selle eest, et ta poliitilise vastutuse võttis,» ütles Kallas.