Jüri Ratas: kohtusin Mailisega, kes teatas oma tagasiastumisest

Peaministri sõnul on Reps vaieldamatult tugev minister, pikaajaline erakonnakaaslane ja hea sõber. «See on kahtlemata suur kaotus nii haridusvaldkonnale kui ka valitsusele. Mailis on olnud neljakordne Eesti haridus- ja teadusminister ning asjatundlik Riigikogu liige. Ta on töötanud 17 aastat ka Keskerakonna heaks, juhtides erinevaid erakonna organisatsioone ja kuuludes erakonna juhatusse,» kirjutas Ratas.