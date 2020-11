Reinsalu: tegemist on parima võimalusega rahuks Afganistanis meie põlvkonna jooksul

Ta tunnustas Afganistani seniste saavutuste eest, kuid rõhutas, et mõlemad osapooled, eriti Taliban, peavad täitma endale võetud kohustusi ja töötama vägivalla lõpetamise nimel. «See on vastuvõetamatu, et üheksa kuud pärast kokkulepete allkirjastamist Dohas ja Kabulis on vägivalla tase Afganistanis viimaste aastate kõrgeim,» ütles Reinsalu. Rahvusvahelise kogukonna abi on rangelt tingimuslik, vägivald peab viivitamata ja ulatuslikult vähenema ning viima kestva relvarahuni. Meditsiinitöötajate ja haridusasutuste vastu suunatud rünnakud on lubamatud.