OTSEPILT ⟩ ÜRO Julgeolekunõukogu arutab Afganistani rahuprotsessi

Septembris alanud Doha rahukõnelused on oluline samm selle suunas, et lõpetada kümnendeid väldanud konflikt. Ometi pole rahu Afganistanis kaugeltki veel tagatud. Vägivalla tase on viimaste aastate kõrgeim ning paljud ohvritest on tsiviilisikud. Eriti mõjutab olukord naisi ja lapsi.