Opositsioon Repsi umbusaldama ei rutta

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar tõdes, et ministri senised harjumused on taunimisväärsed, küll aga tuleb arutada, kas need on väärt umbusaldusavaldust. «Me ei ole seda arutanud ja teine asi on see, et me kindlasti tahaks teada mida ütleb korruptsioonikomisjon selle kohta. On selge, et see on taunimisväärne. Kas see on ära teeninud umbusaldusavalduse või ei - seda me peame arutama,» ütles ta.