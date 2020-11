Kaja Kallas: tunnustan peaministrit kooseluseaduse osas võetud seisukoha eest

«Mulle küll tundub, et järjest rohkem me saame aru, et Eesti ühiskonnas me vajame ka tegelikult kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, et see õigusselgus siia tuleks, ja kindlasti see debatt, mis on olnud ka väga paljudes riikides ka selle abieluküsimuse üle, et see debatt selles mõttes läheb edasi,» ütles Ratas eile Delfile.