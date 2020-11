BLOGI ⟩ Ratas: alustame haiguspäevade hüvitamist teisest päevast

Peaminister Jüri Ratas nentis, et koroonaviiruse levik Eestis on epideemilise iseloomuga ning nii riik kui töötajad ja tööandjad peavad tegema kõik, et viiruse mõju inimeste tervisele ning Eesti majandusele oleks vähem laastav. «Koroonaviirus ei levi Eestis enam kollete kaudu, vaid epideemiliselt ning nakkuse võib saada kõikjal. Seetõttu on kõikide ühine pingutus väga oluline. Valitsus laiendab haigushüvitise regulatsiooni, et töötajad saaksid jääda ka kergete haigustunnustega koju, kartmata sissetuleku kaotust esimeste haiguspäevade eest. See regulatsioon on hädavajalik, et hoida meie majanduslikku vereringet käimas ka koroonaepideemia tingimustes.»