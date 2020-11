Teisipäeval teatas EKRE-sse kuuluv Epler, et ta pole veendunud kliimamuutuse inimtekkelisuses, mistõttu ta roheliste hinnangul ametisse ei sobi – nimelt on Epleri seisukohad otseses vastuolus mitte ainult Eesti, vaid terve Euroopa Liidu omadega.

«Inimene võib uskuda ka lameda Maa teooriat, see on tema õigus. Kuid inimene, kellele pole mõistetav kliimamuutuse olemus ja kes kahtleb teaduslikes faktides, ei tohiks olla Eesti keskkonnaminister,» ütles Izmailova BNS-ile. «Siin on ka otsene konflikt nii Euroopa Liidu kui ka Eesti valitsuse seatud kliimaneutraalsuse eesmärkidega. Oleks õige, kui Epler astuks kohe tagasi. Keskkonnapoliitika on võtmevaldkond ja vajab teaduspõhist juhtimist.»