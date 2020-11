Mölder: Reps andis selgitused ja need olid ammendavad

Mölder leiab, et haridusministrile on liiga tehtud. «Eelkõige on Mailis Reps aga hooliv pereinimene ning kahju, et ajakirjandus on sellises olukorras asunud ministrit läbi tema laste ründama. Õhtulehe tegevus olukorras, kus ühte perekonda on jälgitud pikka aega, on lubamatu. Tegemist on siiski alaealiste lastega,» ütles Mölder.