Kliimamuutuste inimtekkelisuses kahtleval keskkonnaministril tuleb riigikogu ees aru anda

Epler arutles teisipäevases « Terevisioonis » selle üle, kas kliimamuutustes on inimtekke mõju ikka nii suur, kui arvatakse. Keskkonnaminister ise selles veenduma ei kipu.

«On ehmatav, et Eesti Vabariigi keskkonnaminister demonstreerib oma haldusala olulisema baasfakti osas sellisel viisil asjatundmatust,» ütles riigikogu keskkonnakomisjoni liige Jevgeni Ossinovski. «Globaalsed kliimamuutused omavad eksistentsiaalset tähendust meie looduskeskkonnale ja inimeste ning kogu ühiskondade heaolule.»

Ossinovski sõnul loodavad arupärijad, et avaldus riiklikus televisioonis oli lihtsalt algaja ministri ebaõnnestumine. «Me loodame, et tublid teenistujad ministeeriumis harivad teid peagi nii kliimamuutuste olemusest kui ka sellest, et Eesti senised pingutused ei ole piisavad Pariisi leppe eesmärkide täitmiseks,» seisab Eplerile saadetud arupärimises.