Komisjon ei andnud taas selgust laste psühhiaatrilise abi probleemile

«Komisjonis olid järjekordselt kohal huvigruppide esindajad, kes väga veenvalt põhjendasid, kui hädavajalik on kiiresti vastu võtta seadus, mis lubab alla 18-aastased ka ilma vanemate nõusolekuta psühhiaatri juurde,» rääkis Kütt pressiesindaja teatel. «Kõne olid viimase aja enesetapukatsed, aga ka see, et nii noortel kui nende vanematel on vaimse tervise probleemid süvenemas – lapsed näevad, et vanemad on oma muredega hädas ega söanda neid tülitada. Samas puudub neil endil võimalus abi saada, kui nad seda soovivad.»