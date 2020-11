Emili kooli direktor liitus erakonnaga Eesti 200

Indrek Lillemägi hakkab erakonnas juhtima hariduse valdkonna töörühma ja osaleb aktiivselt Tallinna piirkonna töös.

«Ma ei taha enam olla kõrvaltvaataja. Mulle meeldib mõelda, et kui ma ise ei tee, siis asjad paremaks ka ei lähe. Tahan panustada Eesti õpetajate puuduse probleemi lahendamisesse, et iga Eesti õpilane saaks väga hea ja tulevikukindla hariduse,» selgitas Lillemägi oma liitumist erakonnaga.

Ta kardab, et kui olulisi hariduse väljakutseid kaua ignoreeritakse, siis on mingil hetkel hilja. «Tahan panustada sellesse, et meie poliitiline kultuur oleks jälle koostöine ja teadmistepõhine. Ma ei taha olla see, kes kahetseb, et miks ma midagi ei teinud,» lisas Lillemägi.

Erakonna esimehe Kristina Kallase sõnul on noorte, omas valdkonnas liidrite liitumine erakonnale väga oluline. «Haridus on Eesti 200 jaoks prioriteetne valdkond ja Indreku liitumine toob meile meeskonda väga palju vajalikku ekspertiisi juurde. Indrek on hariduse vallas tuntud liider ja just selliseid oma ala liidreid on Eesti poliitikas täna hädasti vaja,» lisas Kallas.

Eesti 200 on viimase kuuga saand 55 liitumisavaldust. «See näitab, et inimesed ei ole nõus sellega, kuhu suunas valitsus Eestit tüürib ja on rohkem kui kunagi varem valmis ise käised üles käärima ja tulema poliitikasse,» selgitas Kallas liitumisavalduste rohkust. «Indrek on siinkohal väga hea näide. Me oleme ilmselgelt täna inimeste jaoks see erakond, kes tuleviku eest seisab ja seda näitab nii meie toetuse tõus kui ka plahvatuslikult suurenenud liikmetaotluste arv,» märkis Kallas.