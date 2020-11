Erkki Keldo: piisab aastast, et lõhkuda väga palju, mida üheskoos on üle 20 aasta ehitatud

«Meie Facebookis jälgitava saate eesmärk on iganädalaselt rääkida oma toetajatele just aktuaalsetest teemadest, mis neid huvitavad. Kindlasti jätkame sellega ka tulevikus,» märkis Keldo üldkogul.

Ometi märkis peasekretär, et erakond ei tohi muutuda mugavaks. «Piisab ainult sellest, kui tunneme ennast liiga mugavalt, ei suhtle ja ei kaasa piisavalt inimesi, ei tee korralikku programmi ja kampaaniat. Riigi näitel on juba kahjuks täna näha, et piisab ainult aastast, et lõhkuda väga palju, mida üheskoos on üle 20 aasta ehitatud,» selgitas ta.

Kui Kaja Kallas mainis oma kõnes, et rahaasjad on korras ja isegi varu on kogutud, siis Keldo nõustus. «Samamoodi hea meel öelda, et erakonna rahaasjad on korras ning meie laotud vundament tugev valmistumaks kohalikeks valimisteks. Kindlasti ei olnud see kõik üksi minu töö ja siinkohal on hea võimalus tänada kõiki erakonnakaaslasi, inimesi ja ettevõtjaid, kes usuvad liberaalsesse maailmavaatesse ning on toetanud ja jätkuvalt toetavad Reformierakonda,» põhjendas erakonna peasekretär.

«Soovin, et Reformierakond oleks esimene erakond Eestis, kes suudab püsiannetustega nii erakonnaliikmetelt kui ka meie valijatelt toetada erakonna igapäevategevusi ja kampaaniat, et me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni oma sõnumite ja poliitikaga,» lausus Keldo.

Head erakonnakaaslased!

Möödunud aasta on olnud nii mitmeski mõttes erakordne. Seda ilmestab kõige paremini olukord, kus täna kogunema pidanud Üldkogu asemel vaatate ülekannet turvaliselt enda kodust ekraanide taga. Oleme pidanud harjuma uue olukorraga, mida keegi ei osanud veel aasta tagasi ette näha.

Käesolev aasta oli Reformierakonna 25 tegevusaasta, kuhu olime plaaninud liikmetele mitmeid üritusi ja tegevusi, kuid nii nagu tänagi, siis kahjuks ei saanud enamikku neist plaanidest ellu viia, kuna keskkond meie ümber seda lihtsalt ei võimaldanud.

Eile sai Reformierakond juba 26 aastaseks. Mul on väga hea meel näha, et erakond koos liikmetega on täis teadmisi ja elukogemust, kuid samal ajal on meis värskust. Meis on elujõudu ja uusi ideid, kuidas Eestit paremaks muuta. - Täpselt nagu üks 26 aastane olema peab.

Olukord meie ümber võib olla keeruline ja muutlik. Kuid eestlaslikult ei jää reformierakondlased kindlasti seepärast nukralt oma tegevustes seisma. Me mõtleme alati võimalustele, kuidas tekkinud olukorras hakkama saada ja uued väljakutsed vastu võtta. Reformierakond vaatab alati positiivselt tulevikku ja seetõttu tuleb ka halvast koroonaviirusest maksimum võtta. See on meie võimalus organisatsiooni arendada nii, et valijatega suhtlusel ja meie sõnumite edastamisel oleksime veelgi efektiivsemad.

Uuele ajale kohaselt saame olla mitmekülgsemad sotsiaalmeedias ja nutikamad virtuaalses suhtluses ning video- ja pildimaterjali tootmises. Ühiskonna ja inimeste tarbimisharjumused on ajaga muutnud ning meie eesmärk peab olema uute lahenduste pakkumine, mitte vanadesse võtetesse kinni jäämine.

On äärmiselt hea meel näha, kuidas erinevates uuendustes on Reformierakond olnud eeskäija. Meie käima lükatud kampaaniad ja suhtlusformaadid leiavad tihtipeale ka hilisema kasutuse meie konkurentide juures. Võtan seda kui meelitust ja kinnitust meie heast tööst. See näitab meie meeskonna tugevust ja kohanemisvõimet.

Kuna kevadel ei saanud inimestega füüsiliselt kohtuda oleme käima lükanud saatesarja, «Mis Eestist saab?». Meie Facebookis jälgitava saate eesmärk on iganädalaselt rääkida oma toetajatele just aktuaalsetest teemadest, mis neid huvitavad. Kindlasti jätkame sellega ka tulevikus.

Kuid ka keerulise viiruse ajal ei tohi kindlasti ära unustada suhtlust inimestega – seda otsest ja vahetut, valija ja valitava vahel. Mis tänases olukorras peab muidugi olema ohutu ja inimeste tervist hoidev.

Peame alati meeles pidama, et Reformierakond on see poliitiline jõud, kes annab inimestele kindluse, et meid valides seisame oma väärtuste ja väljaöeldu eest lõpuni ning ei otsi pärast valimisi erinevaid põhjendusi või vabandusi, miks oma sõna murda, nagu oleme näinud teiste erakondade juhtliikmete tegemistes.

Kuid nagu eelnevalt ütlesin, siis Reformierakond vaatab alati tulevikku ja järgnev aasta aega möödub suuresti kohalike valimiste tähe all. Kohalikud valimised saavad olema jällegi omalaadsed. Tänase valitsuse absurdsuste tulemusel toimuvad kohalikud valimised ajal, mil riigi tasandil tekkinud väärtuskonflikt on teema, millest mitte kuidagi kohalikel valimistel mööda ei pääse.

Kuid seekordsetel valimistel on ka teine tahk. Need valimised annavad võimaluse näidata igas kohalikus omavalitsuses, et sellist valitsuse tegevust ja poliitikat ei aktsepteerita ning positiivne, parempoolne, avatud ja tulevikku vaatav poliitika on võimalik. Kõik Eesti elanikud, kes tunnevad, et nende jaoks ei ole tänase valitsuse valitud väärtused ja suund õige, saavad oma rahulolematuse vormistada tulemuseks valimistel. Reformierakond on nende inimeste valik, kes arvavad, et Eestit ei peaks nii edasi juhtima! Meie meeskond ja inimesed on just see garantii, et tugev ja usutav alternatiiv tänasele valitsuspoliitikale on olemas.

Head kuulajad.

Ma ütlen jah, muutus on võimalik, kuid see saab võimalikuks ainult koos ühiselt tugeva meeskonnana tegutsedes, kus iga erakonnaliige - toetajast, kandidaadist, omavalitsusjuhist, Riigikogu liikmest kuni erakonna juhtkonnani välja - pingutavad ühiselt, et kohalikel valimistel teha selline tulemus, mis annab tänasele valitsusele selge signaali. Valitsus peab saama tugeva sõnumi, et Eesti inimesed ootavad paremat, avatumat, tulevikku vaatavat ja Eesti inimeste heaolu kasvatavat poliitikat, mille üle saab olla uhke nii kodu- kui ka välismaal.

Reformierakond on võimul enam kui kolmandikes omavalitsustes üle Eesti. Meil on üle kolmekümne linnapea, vallavanema ja volikogu esimehe. See on ühelt poolt suur tunnustus, et väga paljud Eesti inimesed usuvad, et just meie liikmed on kõige paremad inimesed kohalikku elu arendama. Teisalt paneb see ka meile väga suure kohustuse ja väljakutse, et neid inimesi ja ootusi mitte mingil juhul alt vedada.

Olen tihti täheldanud, et avalikkuse poolt oodatakse reformierakondlastelt palju enam kui meie konkurentidelt poliitikas. Ma võtan seda kui suurimat komplimenti ja tunnustust meie inimeste tehtud tööle, sest avalikkuse kõrge ootus näitab, et meie tegemisi hinnatakse ja väärtustatakse. Me ei saa ega kavatse ka tulevikus latti alla lasta, sest inimesed ja Eesti riik väärivad ainult parimat.

Meie liikmed üle Eesti teevad häid asju ja juhivad omavalitsusi just nendest väärtustest lähtuvalt. Avatult ja inimesi kaasavalt. Võttes näiteks Tartu linna, millest on reformierakondlaste juhtimisel saanud Eesti kõige edumeelsem omavalitsus. Käima on lükatud jalgrattaringlus, saadi Euroopa kultuuripealinna tiitel ning kõige enam hoolitakse puhtast loodusest ja elukeskkonnast, et Tartu oleks parim linn elamiseks. Soovin Urmasele ja kogu Tartu meeskonnale lennukaid ideid ja häid mõtteid. Kolm aastat tagasi hindasid valijad meie meeskonna ja Urmase tööd väga kõrgelt ning Urmas sai lausa 4699 inimese toetuse, mis tähendas, et lausa iga kaheksas valimas käinud tartlane andis oma hääle linnapeale ja tänu sellele võitsime Tartus kindlalt valimised. Jätkame samas vaimus.

Reformierakonna tugevust rohujuure tasandil näitab ka see, et oleme ainuke erakond, kes on võimul kõikides omavalitsustes nii Põlva- kui ka Järvamaal.

Meenutuseks eelmistest kohalikest valimistest, Rae vallas tänasid valijad meie endist vallavanemat Mart Võrklaeva väga hästi tehtud töö eest tugeva 1291 häälega, mis kindlustas meile volikogus täisenamuse. Tänaseks on Mart liitunud Riigikogu fraktsiooniga ja toetab oma nõu ja jõuga kogu Harjumaad.

Jõelähtmel kindlustasime valimistel oma positsiooni ning saime täisenamuse uues volikogus. Suuresti aitas sellele kaasa meie vallavanema Andrus Umboja tugev tulemus 449 häält, mis tähendas, et peaaegu 16% valijatest toetas Andrust.

Lääne-Virumaal tegi omavalitsuste peale kõige tugevama tulemuse meie Rakvere linnapeakandidaat Marko Torm. Markot toetas 937 inimest. Uuest aastast on Marko meiega Riigikogus ja kindlasti toetab kõiki Lääne-Virumaa meeskondi ka kohalikel valimistel. Samamoodi tegi tugeva tulemuse Väike-Maarjas Indrek Kesküla, kes võttis isiklikult 15% kõikidest häältest ja juhtis meeskonna kindlale võidule.

Pärnumaal tegi hea tulemuse meie linnapeakandidaat Toomas Kivimägi, kes teenis 10% valijate toetuse ning aitas oma häältega meid Pärnu linnas valimisvõiduni.

Põlvamaal oli kõige edukaim kandidaat Kõlleste vallavanem ja meie maakonnaorganisatsiooni juht Andrus Seeme, kes juhtis ühinenud Kanepi vallas meie meeskonna kindlale võidule. Andrus ise sai lausa iga üheksanda valimas käinud inimese hääle. Tänaseks on Andrus samamoodi meiega Riigikogus ning kindlasti juhib ka nendel valimistel terve Põlvamaa võiduni.

Viljandis linnas võttis kohalikel valimistel juhtohjad enda kätte pikaaegne meeskonnaliige Madis Timpson ning valijad premeerisid teda tugeva tulemuse ja saamisega Viljandi uueks linnapeaks. Usun, et Madis koos meeskonnaga teeb seekord väga hea tulemuse ning jätkab Viljandi juhtimist paremal kursil.

Valgamaal tegi tugeva tulemuse Tõrva vallavanemakandidaat Maido Ruusmann. Ta sai 365 häält, mis tähendas, et iga kümnes valija andis oma toetuse Maidole. Tänu sellele saavutasime uues Tõrva vallavolikogus täisenamuse ning Maido on jõuliselt arendanud Tõrva valla elu.

Neid positiivseid näiteid on veel ja veel ning vabandan, et kahjuks ei jõua ma kõiki meie inimeste suurepäraseid tulemusi eelmistel kohalikel valimistel meenutada. Kuid miks ma sellest teile räägin? Kui konkurendid üritavad väita, et Reformierakond nõrgeneb või head inimesed lähevad minema, siis hoopis vastupidi. Siinkohal on mul suurepärane võimalus tänada kogu erakonna nimel neid pikaaegseid liikmeid, kes on otsustanud vastu võtta uusi väljakutseid erasektoris. Aitäh, et olete panustanud nii Reformierakonna, kui ka Eesti riigi arengusse. Teie panus meeskonda on hindamatu. Nagu näete, meie pink on väga pikk ja tublisid inimesi tuleb juurde nii omavalitsustest kui ka eksperte, kes tahavad Eesti arengusse panustada.

Ma olen nüüd meid põhjendatult ja pikalt kiitnud. Te oletegi tublid! Aga me ei tohi muutuda mugavaks ja võtta asju iseenesestmõistetavalt. Kui ma ennist ütlesin, et jah, positiivne muutus on võimalik, siis samamoodi on võimalik ka negatiivne muutus. Piisab ainult sellest, kui tunneme ennast liiga mugavalt, ei suhtle ja ei kaasa piisavalt inimesi, ei tee korralikku programmi ja kampaaniat. Riigi näitel on juba kahjuks täna näha, et piisab ainult aastast, et lõhkuda väga palju, mida üheskoos on üle 20 aasta ehitatud.

Head kohalikud liidrid. Panen teile südamele, et kõik omavalitsus- ja piirkonnajuhid peavad olema valmis meie ühiste väärtuste eest seisma ja tegema kõik endast oleneva, et saaksime parima võimaliku tulemuse kohalikel valimistel. See tagab, et just meie väärtused ja poliitikad oleksid need, mis aitavad arendada omavalitsusi ja tõsta inimeste elukvaliteeti kodukohas.

Üks on kindel – Reformierakond läheb kohalikele valimistele vastu tugeva meeskonnaga. Oleme käivitanud liitumiskampaania, mis näitab inimestele, et Eestis on olemas erakond, kus hinnatakse kõrgelt avatust ja vabadusi, edasipüüdlikkust ja ettevõtlikkust; kus ehitatakse jõukamat riiki, mis oleks kindlalt kaitstud koostöös meie seniste heade liitlastega. Oleme erakond kuhu oodatakse liituma kõiki sarnaselt mõtlevaid inimesi. Kampaania jätkub ka uuel aastal just rõhuga kohalikele valimistele, et meiega samu väärtusi jagavad inimesed on oodatud Reformierakonnaga liituma ja kandideerima. Mida rohkem meid on, seda kindlamad saame olla, et pärast valimisi saadab edu just meie jagatud väärtusi. Nii saame täita just neid lubadusi, mis meie toetajatele on kõige olulisemad.

Tänane Eesti on paljuski Reformierakonna nägu – oleme koos ellu viinud paljud viimasel kolmel kümnendil Eestile edu toonud otsused! Usun, et meie armsas riigis on veel väga palju inimesi, kes ei soovi näha ehitatu lõhkumist ja tagasi pööramist. Seepärast kutsun üles kõiki erakonnaliikmeid leidma inimesi, kes jagavad meiega samu väärtusi ja on valmis kohalikel valimistel osalema, kas toetajana või kandideerijana, et kindlustada meie poolt kujundatud Eestit.

Kaks aastat tagasi, kui Kaja Kallas usaldas mulle vastutusrikka peasekretäri ameti, siis minu kaks suurimat väljakutset oli korda teha erakonna rahaasjad ja aidata meeskond järgmiste valimiste võidule. Siinkohal on hea meenutada, et Reformierakond sai nii Riigikogu kui ka Euroopa Parlamendi valimistel ülekaalukalt Eestimaa inimeste suurima toetuse ja võitis mõlemad valimised.

Rääkides aga erakonna rahaasjadest, siis on samamoodi hea meel öelda, et erakonna rahaasjad on korras ning meie laotud vundament tugev valmistumaks kohalikeks valimisteks. Kindlasti ei olnud see kõik üksi minu töö ja siinkohal on hea võimalus tänada kõiki erakonnakaaslasi, inimesi ja ettevõtjaid, kes usuvad liberaalsesse maailmavaatesse ning on toetanud ja jätkuvalt toetavad Reformierakonda. Aitäh teile!

Kuid nii nagu Kaja oma kõnes ka ütles, siis tugeva kohalike valimiste kampaania tegemiseks peame astuma veel sammu edasi. Eelnevalt mainisin, et Reformierakond on olnud ja on ka tulevikus Eesti poliitikas see erakond, kes loob uusi norme ja eeskujusid. Seepärast oleme käima lükanud erakonna annetuskampaania, sest kõikide nende suurepäraste ideede ja programmide tutvustamiseks on vaja teha kampaaniat ning selleks on vaja toetajaid.

Soovin, et Reformierakond oleks esimene erakond Eestis, kes suudab püsiannetustega nii erakonnaliikmetelt kui ka meie valijatelt toetada erakonna igapäevategevusi ja kampaaniat, et me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni oma sõnumite ja poliitikaga. Igaüks teist ekraanide taga saate sellele kaasa aidata. Minge lehele toeta.reform.ee ning tehke lihtsalt ja mugavalt erakonnale püsiannetus.

Eraldi tahan välja tuua, et see raha läheb just meie poliitikate tutvustamisele, kampaaniale, et meie ideed jõuaksid võimalikult paljude eestimaalasteni. Minu kogemused ütlevad, et selline süsteem saab töötada ainult siis, kui kogu organisatsioon ja meeskond saavad aru, et see on meile oluline. Siinkohal on mul väga hea meel öelda, et paljud liikmed erakonna juhatusest ja ka Riigikogu fraktsioonist on tänaseks juba püsiannetajad ning loodetavasti liituvad sellega ka meie kohalikud juhid, liikmed ja järjest rohkem ka erakonna maailmavaate toetajaid.

Head sõbrad ja võitluskaaslased – Reformierakonna toetus üle Eesti on suur. Inimesed näevad meis seda valguse majakat valitsusvastaseks võitluseks. On meie ülesanne näidata, et avatud ja tulevikku vaatav poliitika on Eestis võimalik. Et poliitika saab olla sisuline ning debatti peetakse väärikalt. Reformierakond on Eestis liberaalse maailmavaate eestvedaja ja Eesti eduloo kandja. Reformierakond on see jõud, mis seisab vaba ja võimalusterohke Eesti eest, kus saavad sündida meie kõigi elu edasi viivad uued ja paremad mõtted. Hoiame seda ja läheme üheskoos võidukalt edasi! Aitäh teile!