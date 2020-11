Riisalo süüdistab valitsust viirusevastase võitluse plaani varjamises

Tema sõnul selgus neljapäevasel sotsiaalkomisjoni istungil, et plaan oli juunis valitsuses arutelul, kuid see on ametkondlikuks kasutuseks. «Minu arvates on see uskumatu ja skandaalne: ajal kui meil on järjestikustel päevadel 374 ja 259 nakatunut ning haiglas 72 inimest, ei lasta parlamendil oma tööd teha,» ütles Riisalo.