Martin Helme: siseministrikandidaat selgub uuel nädalal

«Kõik spekulatsioonid, mis meedias on olnud uue siseministri kohta, on valed. Selle nädala lõpus esitan uue siseministrikandidaadi elektroonilisel volikogul. Siseministri kandidaat selgub uuel nädalal,» lausus Martin Helme.

Siseminister Mart Helme teatas esmaspäeval, et astub ministriametist tagasi ning naaseb riigikokku. Pühapäeval ütles raadiosaates siseminister Mart Helme, et Joe Biden on korruptant. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis Mart Helme. Muu kõrval ütles Helme kindlas kõneviisis, et ka Eestis ei ole valimised olnud ausad. Ta tõmbas võrdusmärgi USAs kasutusel olnud postihääletuse ning Eesti e-hääletuse vahele.