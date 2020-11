Martin Helme isa taandumisest: ministri rutiinne ja bürokraatlik töö ei sobinud talle

EKRE esimehe sõnul ei olnud tema isa taandumise põhjuseks ainult Tre raadios väljaöeldud laused USA presidendivalimised võitnud Joe Bideni kohta. «Põhjused on natuke pikemad kui lihtsalt see, et meedia tõmbas jälle joorupi üles», ütles rahandusminister «Esimeses stuudios». Põhjus on ikkagi selles, et ta pole kunagi tahtnud olla hirmsasti minister. Neid inimesi, kes tahavad olla ministrid, on meil erakonnas ka ja osad ongi, näiteks mina. Aga Tema on filosoof-kuningas. Ministri rutiinne ja bürokraatlik töö ei sobinud talle. Ta on seda mulle mitu korda väga kirglikult öelnud, et lase mul normaalselt elada.»

Rahandusminister selgitas saates, et vanema Helme otsus siseministri ametist loobumisest tuli päev varem. «​Tegelikult me rääkisime Mardiga juba pühapäeval sellest, mis valikud meil on ja mida ta ise teha plaanib. Nii nagu Mart esmaspäeval pressikonverentsil avaldas, ütles ta juba pühapäeval mulle, et paneb ameti maha.»

EKRE esimehe sõnul ei kartnud nad, et Mart Helme umbusaldus võib riigikogus läbi minna. «Ei peljanud. Ausalt ütlen, et eks me teeme ju enne kriitilist hääletust lugemist. Ei ole ju uut või üllatavat selles, et meil on varasematel usaldushääletustel mõningad kaod olnud, aga need ei ole olnud kriitilised kaod. Me jõudsime sellisele järeldusele – ilma sellise surveta nagu ette kujutatakse- , et me seda rõõmu opositsioonile ei paku, et nad saaks pulti minna ja lugeda oma ebaadekvaatseid ja valelikkusest nõretavaid lugusid sealt puldist ette. Aga nad vahetasid kaks tähte nimes ära ja tegid seda ikka.»