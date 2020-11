Narva kunagine linnapea: praeguse meeri viis ametist tema juhtimisstiil

«Kui see ei oleks õige olnud, siis poleks seda tehtud,» lausus Tammiste Postimehele. Jevgrafov on Põhjarannikule öelnud, et Keskerakond mängis umbusaldusavalduses võtmerolli – nad jagasid inimestele niiöelda präänikuid ning läksid selle õnge.