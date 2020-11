«Emotsioonid on üleval. Koosolek lõppes tund aega tagasi, linnapea on umbusaldatud,» ütles Raik Postimehele. Küsimusele, kas temast saab järgmine Narva meer, vastas Raik, et hetkel on sellest veel vara rääkida. «Kohtume inimestega, kes oma hääle andsid ja arutame, mida me soovime teha selle lühikese ajaga, ning siis vaatame edasi,» selgitas Raik.