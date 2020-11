Isamaa liikmeühendused süüdistavad Parempoolsete üht liidrit erakonna maine kahjustamises

Isamaa liikmeühendused tegid ühisavalduse, kus rõhutavad, et Isamaa on kinnitanud enda positsiooni perekonna mõiste määratlemiseks põhiseaduses naise ja mehe liiduna juba erakonna suurkogul.

Isamaa erakond kinnitas 2018. aastal suurkogu otsusega maailmavaate aluspõhimõtted, mille punkt V sõnastab: abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all. 2019. aasta riigikogu valimiste programmi kohaselt on istuva riigikogu koosseisu valimislubadus: Isamaa teeb ettepaneku täiendada põhiseadust sättega, mis määratleb abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Sama põhimõtet kinnitab kehtiv koalitsioonileping, nähes ette abielu mõiste küsimuses rahvahääletuse korraldamise.

Erakonna maailmavaate programmdokumendi kinnitab suurkogu. Erakonna riigikogu valimiste programmi kinnitab volikogu. Samuti on volikogu otsusega heaks kiidetud kehtiv koalitsioonileping.

Sellega on erakond kõige kõrgemal tasemel – nii liikmete üldkoosoleku kui ka volikogu otsusega – väljendanud oma programmilise seisukoha abielu mõistmise osas: Isamaa mõistab abielu mehe ja naise liiduna ning soovib selle mõiste määratlemist põhiseaduses. Perede Ühendus, Naiskogu, Kristlik Ühendus ja Ühendus Rahvuslased avaldavad oma toetust nimetatud põhimõtetele.

Samas juhivad ühendused tähelepanu erakonna liige Tõnis Konsi käitumise vastuolule erakonna poliitikaga ning erakonna maine kahjustamisele. 29. oktoobri Eesti Päevalehe rubriigis «Kolm küsimust» ütleb Kons: «Isamaas ei ole ühte ja ainsat seisukohta abielu määratlemise teemal».

Erakonna liige on kohustatud juhinduma erakonna programmist ning aitama kaasa erakonna programmiliste eesmärkide saavutamisele. Tõnis Konsi tegevus on nimetatud põhimõtetega vastuolus järgmistel asjaoludel:

Avalik vastu töötamine erakonna programmilisele seisukohale määratleda abielu mehe ja naise vahelise liiduna.

Erakonna kuvandi kahjustamine vastuoluliste sõnumite saatmisega ühiskonda. Väärettekujutuse loomine, justkui puuduks Isamaa erakonnal seisukoht sellises ühiskondlikult tundlikus küsimuses nagu abielu määratlemine naise ja mehe liiduna, tekitab ühiskonnas segadust ega aita valijal mõista, milline on Isamaa arvamus ja põhjendused.

Allakirjutanud liikmeühendused leiavad, et Tõnis Konsi tegevus on kohatu, kahjustab erakonda ning on vastuolus hea poliitilise tavaga.

Isamaa Perede Ühendus

Naiskogu IREN

Kristlik Ühendus

Ühendus Rahvuslased