Kiik: Mart Helme tagasiastumine näitas, et EKRE mõistis oma eksimust

Kiik nimetas siseministri kohalt tagasiastumist ainumõeldavaks lahenduseks tekkinud olukorras.

«Ma arvan, et iga valitsuse liikme jaoks on kuskil piir. Ja praegused väljaütlemised koos varem kogunenuga on ka põhjuseks, miks Mart Helme lahkumisavalduse esitas,» vahendas Kiige sõnu Eesti rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Kiige sõnul nõustub ta sellega, et erakondadel ongi erinevad maailmavaated ja seisukohad, kuid ei nõustu USA presidendivalimisi kritiseerinud ja Joe Bidenit solvanud Mart ja Martin Helme väljaütlemistega.

«Mina nendega ei nõustu. Neid seisukohavõtte ja kohti, kus meil on eriarvamus, on varasemalt olnud ja eks neid tuleb ka edaspidi. /.../ Koalitsioonis on kolm erakonda. Erakondadel ongi erinevad maailmavaated, erinevad seisukohad. Aga välisjulgeolekupoliitika on koalitsioonis kokku lepitud, seda juhivad peaminister, välisminister ja kaitseminister,» lausus Kiik.