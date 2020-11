Eesti-USA parlamendirühma avaldus: lubamatu, et valitsuse liige seab kahtluse alla Ameerika valimiste legitiimsuse

Ameerika Ühendriikide rahvas andis 3. novembril vabadel ja ausatel valimistel oma toetuse Joseph R. Bidenile.

Postimees avaldab avalduse täismahus:

«Ameerika Ühendriigid on läbi ajaloo toetanud kindlameelselt ja vankumatult Eesti iseseisvust. Ameerika Ühendriigid ei tunnustanud mitte kunagi Eesti annekteerimist Nõukogude Liitu.

Eesti taasiseseisvumise järel on Ameerika Ühendriigid aidanud üles ehitada meie kaitsevõimet ja on NATO liikmesriigina Eesti julgeoleku tagaja. Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaitseväelased seisavad õlg-õla kõrval välismissioonidel demokraatia ja vabaduse eest. NATO sõjaline kohalolek Eestis on tõhusaim heidutus Eesti iseseisvuse vastastele.

Rohkem kui kunagi varem vajab demokraatlik maailm reeglitepõhist maailmakorda. Tugevad transatlantilised suhted on rahu, stabiilsuse ja arengu eelduseks ning Eestil ja Ameerika Ühendriikidel on selles ühised huvid.

Eesti rahvuslik julgeolek rajaneb usalduslikel ja vastastikku lugupidavatel suhetel meie liitlastega. On lubamatu, et ükski Eesti valitsuse liige seab oma väljaütlemistega kahtluse alla Ameerika valimiste legitiimsuse – see on üheselt vastuolus Eesti rahvuslike huvidega.»

Avaldusele on alla kirjutanud Eesti-USA parlamendirühma liikmed:

Andres Sutt

Keit Pentus-Rosimannus

Sven Sester

Yoko Alender

Mihhail Lotman

Urve Tiidus

Raivo Tamm

Aivar Sõerd

Taavi Rõivas

Madis Milling

Kristen Michal

Kalle Laanet

Jüri Jaanson

Kristina Šmigun-Vähi

Erki Savisaar

Martin Repinski

Hanno Pevkur

Heljo Pikhof

Maris Lauri

Eerik-Niiles Kross

Raimond Kaljulaid

Maria Jufereva-Skuratovski

Marko Šorin

Hele Everaus

Kalvi Kõva

Toomas Kivimägi