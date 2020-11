Ossinovski: Martin Helme umbusaldamine ei ole tõsiseltvõetav

«Kas selleks, et vabaneda EKREst valitsuses, tuleks riburada pidi umbusaldada kõiki EKRE ministreid? Ei, see ei vii meid strateegilisele eesmärgile lähemale. Mõnikord ka täpselt vastupidi – panna tülis olevad koalitsioonisaadikud ühiselt valitsuse püsimise poolt hääletama on heaks liimiks valitsuspartnerite vahel,» kirjutas Jevgeni Ossinovski sotsiaalmeedias. Umbusaldamine on parlamentaarse demokraatia üks kaalukaim vahend ning selle kergekäeline kasutamine devalveerib selle väärtust.