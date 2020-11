Urmas Paet: Martin Helme jagab isa Mardiga samu seisukohti

Paet selgitas Postimehele, et valitsuse siseministri ja rahandusministri rämetsemine ning alusetute süüdistuste loopimine USA vastvalitud presidendi Joe Bideni ning USA valimisprotsessi pihta on toonud Eestile küllaltki laialdast ebameeldivat tähelepanu. «Liitlastele solvangute loopimine kahjustab nii Eesti mainet kui ka julgeolekut,» leidis Paet.

Ta meenutab, et Biden on pälvinud Eesti kõrgeima riikliku tunnustuse, Maarjamaa Risti, sest toetas ja aitas selgelt kaasa Eesti vastuvõtmisele NATOsse. «Ministrite sõnadel on tagajärjed ning praegusel juhul on need tagajärjed kogu Eestile,» leiab Paet.