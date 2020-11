Endised peaministrid: tõenditeta süüdistused rikuvad liitlassuhteid

«Eesti Vabariik - tuhanded Eesti ja Ameerika kodanikud, kõik meie diplomaadid, kõik meie valitsused on aastakümneid pingutanud, et meie suhe oleks eriline, isiklik ja vahetu ning et Eesti julgeolek oleks tagatud,» kirjutavad peaministrid avalduses.

Nad meenutavad, et kümned Eesti sõjaväelased on valanud liitlasvägede kõrval võideldes enda verd. «12 Eesti kaitseväelast on ohverdanud enda elu. Tänased väljaütlemised kahe valitsuse liikme poolt püüavad muuta need ohvrid ja pingutused asjatuks.»

Postimees avaldab avalduse muutmata kujul: