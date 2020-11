Kaja Kallas: Helme lahkus ametist liiga hilja

«Mart Helme ametist lahkumine tuli liiga hilja ja sellest on liiga vähe. Eesti maine on löögi all seni, kuni EKRE on valitsuses,» säutsus Kallas.

«Martin Helme osales samas raadiosaates ja väitis, et USA valimistel on toimunud võltsimine ja nõustus räägituga,» meenutas Kallas. Täna kella 11.30 paiku teatas siseminister Mart Helme, et astub kohalt tagasi.

Kallase sõnul Martin Helme möönis, et Mart läheb kuna opositsioon pidi täna teda umbusaldama ja «seda me neile ei kingi». «Asi seegi. Aga kuulates seda pressikonverentsi, siis kui keegi arvab, et midagi on tänu Mardi lahkumisele muutunud, siis mõelge uuesti. Valitsus on endiselt EKRE pantvang,» leiab Kallas.

Pühapäeval ütles raadiosaates siseminister Mart Helme, et Joe Biden on korruptant. «Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid,» leidis Mart Helme. Muu kõrval ütles Helme kindlas kõneviisis, et ka Eestis ei ole valimised olnud ausad. Ta tõmbas võrdusmärgi USAs kasutusel olnud postihääletuse ning Eesti e-hääletuse vahele.